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Амарал: «Неприятно говорить, но иностранцы рассматривают игру в России как способ заработка»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о проблемах при переговорах с иностранными футболистами.

«Если «Бенфике» нужен левый защитник, то ей надо 5 кандидатур. «Спартаку» — 10-15. Первые 10 могут сказать, что они не поедут в Россию. Мне неприятно говорить, но иностранцы, приезжая в Россию, рассматривают страну как способ заработка. Игрок, переходя в РПЛ, может попросить до 5 миллионов чистыми в год. В Португалии ему дадут всего 1,5. Это влияет на те трансферы, которые идут на выход. Если у игрока все хорошо и он получает деньги, зачем ему уезжать? Лимит на легионеров не поможет РПЛ. Я против этого решения. В конце концов, наш футбол двигают тренеры, спортивные директоры. Меньшее количество легионеров не сделает российский рынок лучше», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.

Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

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Томаш Амарал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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