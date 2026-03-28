Амарал: «Неприятно говорить, но иностранцы рассматривают игру в России как способ заработка»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о проблемах при переговорах с иностранными футболистами.

«Если «Бенфике» нужен левый защитник, то ей надо 5 кандидатур. «Спартаку» — 10-15. Первые 10 могут сказать, что они не поедут в Россию. Мне неприятно говорить, но иностранцы, приезжая в Россию, рассматривают страну как способ заработка. Игрок, переходя в РПЛ, может попросить до 5 миллионов чистыми в год. В Португалии ему дадут всего 1,5. Это влияет на те трансферы, которые идут на выход. Если у игрока все хорошо и он получает деньги, зачем ему уезжать? Лимит на легионеров не поможет РПЛ. Я против этого решения. В конце концов, наш футбол двигают тренеры, спортивные директоры. Меньшее количество легионеров не сделает российский рынок лучше», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.

Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.