Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что «Спартак» в этом сезоне способен стать чемпионом.
— Первое место «Спартака» после шести туров — неожиданность для вас?
— И да, и нет. С одной стороны, команда Тедеско в прошлом сезоне финишировала седьмой, прогресс существенный. С другой — старт чемпионата для всех выдался трудным. Пауза была слишком короткая, футболисты почти не отдохнули, сейчас многие выглядят хуже, чем должны бы. Тот же «Зенит» в матче с «Локомотивом» не был похож на себя. Но какие-то выводы делать рано. Считаю, по таблице о чем-то всерьез говорить можно только в ноябре-декабре.
— С нынешним составом «Спартак» может стать чемпионом?
— Почему нет? Понятно, что это будет сделать нелегко, что есть команды, которые укомплектованы заметно сильнее. Но все равно не исключал бы чемпионства «Спартака». Вспоминаю, как брали золото с «Локо». Мы тогда комплектовались только свободными агентами, а «Зенит» при Роберто Манчини накупил футболистов на 100 миллионов евро, что не помешало нам стать первыми. Поэтому не все решает исключительно подбор исполнителей. «Спартак» не выглядит сейчас фаворитом, но у футболистов есть цель перед глазами. Очень важно, что команда голодна до побед — в предыдущие годы не могла похвастать успехами. Пока рановато говорить о том, что красно-белые всерьез включатся в борьбу за чемпионство, повторюсь, оценки можно давать не раньше ноября-декабря, но я думаю, что шансы на золото имеются.
— Вы хорошо знаете Тедеско по бундеслиге. «Спартак» сделал правильный выбор?
— Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на таблицу. Очевидно, что команда хорошо организована, структурирована, футболисты знают, что делать на поле, в этом заслуга тренера. В первый сезон Доменико пришлось непросто, он на ходу перестраивал игру. Но теперь результат хороший. Важно, чтобы тренеру дали спокойно работать определенное время, не дергали его, уверен, это окупится. (Константин Алексеев)