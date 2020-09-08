Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что «Спартак» в этом сезоне способен стать чемпионом.

— Первое место «Спартака» после шести туров — неожиданность для вас?

— И да, и нет. С одной стороны, команда Тедеско в прошлом сезоне финишировала седьмой, прогресс существенный. С другой — старт чемпионата для всех выдался трудным. Пауза была слишком короткая, футболисты почти не отдохнули, сейчас многие выглядят хуже, чем должны бы. Тот же «Зенит» в матче с «Локомотивом» не был похож на себя. Но какие-то выводы делать рано. Считаю, по таблице о чем-то всерьез говорить можно только в ноябре-декабре.

— С нынешним составом «Спартак» может стать чемпионом?

— Почему нет? Понятно, что это будет сделать нелегко, что есть команды, которые укомплектованы заметно сильнее. Но все равно не исключал бы чемпионства «Спартака». Вспоминаю, как брали золото с «Локо». Мы тогда комплектовались только свободными агентами, а «Зенит» при Роберто Манчини накупил футболистов на 100 миллионов евро, что не помешало нам стать первыми. Поэтому не все решает исключительно подбор исполнителей. «Спартак» не выглядит сейчас фаворитом, но у футболистов есть цель перед глазами. Очень важно, что команда голодна до побед — в предыдущие годы не могла похвастать успехами. Пока рановато говорить о том, что красно-белые всерьез включатся в борьбу за чемпионство, повторюсь, оценки можно давать не раньше ноября-декабря, но я думаю, что шансы на золото имеются.

— Вы хорошо знаете Тедеско по бундеслиге. «Спартак» сделал правильный выбор?

— Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на таблицу. Очевидно, что команда хорошо организована, структурирована, футболисты знают, что делать на поле, в этом заслуга тренера. В первый сезон Доменико пришлось непросто, он на ходу перестраивал игру. Но теперь результат хороший. Важно, чтобы тренеру дали спокойно работать определенное время, не дергали его, уверен, это окупится. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Штоффельсхаусом читайте — здесь