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Сегодня, 16:16

Роман Орещук: «Сейчас в турнирной таблице РПЛ все четко»

Сергей Ярошенко
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги первой части сезона РПЛ.

«Спартак» первую часть провалил, вторую сыграл хорошо. «Зенит» в первой части играл хорошо, а вторую провалил. «Краснодар» идет ровно. Кого тут можно выделить? «Локомотив» тоже концовку провалил. Открытие первой части сезона? Открытие — это если команда занимает не свое место в турнирной таблице. А у нас, как мне кажется, все четко в турнирной таблице сейчас», — приводит слова Орещука «РБ Спорт» .

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Спартак» с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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Спартак

 15
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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