Роман Орещук: «Сейчас в турнирной таблице РПЛ все четко»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги первой части сезона РПЛ.

«Спартак» первую часть провалил, вторую сыграл хорошо. «Зенит» в первой части играл хорошо, а вторую провалил. «Краснодар» идет ровно. Кого тут можно выделить? «Локомотив» тоже концовку провалил. Открытие первой части сезона? Открытие — это если команда занимает не свое место в турнирной таблице. А у нас, как мне кажется, все четко в турнирной таблице сейчас», — приводит слова Орещука «РБ Спорт» .

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Спартак» с 37 очками.