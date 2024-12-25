Дмитрий Гафин: «У Лички долгосрочный контракт с «Динамо», работаем дальше»
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин исключил уход Марцела Лички с поста главного тренера московской команды.
«Марцел Личка — наш главный тренер, у него долгосрочный контракт. Работаем дальше», — цитирует Гафина «РБ Спорт».
47-летний чешский специалист возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года.
Московская команда ушла на зимнюю паузу в РПЛ на 4-м месте в турнирной таблице с 35 очками.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
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|2.03
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Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
|5
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|1
|3
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