Дмитрий Гафин: «У Лички долгосрочный контракт с «Динамо», работаем дальше»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин исключил уход Марцела Лички с поста главного тренера московской команды.

«Марцел Личка — наш главный тренер, у него долгосрочный контракт. Работаем дальше», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

47-летний чешский специалист возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года.

Московская команда ушла на зимнюю паузу в РПЛ на 4-м месте в турнирной таблице с 35 очками.