Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» ошибочно назначенный штрафной Евгением Кукуляком в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» (1:4).

«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры. Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судьи не любят. По понятным причинам. Но судейство последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о «Зените». Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются,но такое качество судейства. Что сделаешь?» — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».

«Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке. В 4-м туре РПЛ казанцы сыграют против «Ростова».