Малышев — о первом месте «Спартака»: «Рано еще анализировать таблицу, впереди много матчей»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал первое место команды после трех туров РПЛ.

«Совершенно точно рано еще анализировать таблицу. Впереди еще очень много матчей, длинный сезон. Как не раз говорил, идем от игры к игре», — сказал Малышев.

В 3-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 4:1. Команда набрала 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Уралом».