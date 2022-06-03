Ловчев назвал «дикостью» выкуп трансфера Мартинса «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Кристофера Мартинса «Спартаком» у «Янг Бойз».

«Мне, как человеку родившемуся и выросшем, когда были Яшин, Стрельцов и пошли по списку, футболисты, которые играют за сборную Люксембурга, просто неинтересны. Я глубочайше уверен, что такие игроки априори не могут быть лучше наших. Иностранец же должен быть на две головы сильнее русского футболиста.

Вот сейчас я нахожусь в Ростове. Были одни, другие тренеры, но вернулся сюда Карпин, команда сразу начала выигрывать. Из «Краснодара» уехали все легионеры, начали играть русские ребята, смотреть на них приятно, на «Крылья» тоже приятно смотреть.

Когда мне впаривают, что у нас в России нет сильных футболистов, я не могу ни душой, ни телом это принять. Поэтому для меня это выхлопы до 2026 года из Люксембурга. Где футбол и где Люксембург вообще находятся? Для меня дикость. Что касается Зобнина, который играет на такой же позиции, Рома сейчас играет неважнецки, но он показывал свой уровень. Значит, по какой-то причине он сам и тренеры не могут вылезти. С этим надо разбираться. Но Зобнин при всех делах как игрок лучше Мартинса — в этом у меня сомнений нет", — сказал Ловчев «СЭ».

Контракт 25-летнего люксембургского полузащитника со «Спартаком» будет длиться до 2026 года.