«Спартак» выкупил Мартинса у «Янг Бойз»

«Спартак» выкупил трансфер полузащитника Кристофера Мартинса у «Янг Бойз», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним люксембуржцем рассчитан до конца июня 2026 года.

Мартинс был арендован «Спартаком» в феврале 2022 года. За это время он провел 14 матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.