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Андрей Червиченко: «Бакаев не оправдал ожиданий, а Промес добавил агрессии»

Червиченко назвал лучшего игрока в составе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал лучшего игрока в составе красно-белых в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

— Соболев лучший в составе «Спартака»?

— Да, КПД хороший. Но он мне не нравится в принципе. Эти постоянные стенания, нырки, возмущения, споры... Такое у меня к нему отношение.

— Тогда кого выделите у хозяев?

— Промеса. Вот он точно добавил остроты, движения, креатива. При этом у «Крыльев» во втором тайме тоже были моменты, могли забивать после перерыва.

— Опять пострадал Бакаев. Именно он уступил место на поле Промесу. Похоже, Зелимхан не понимает, что происходит.

— Будем честны. Он сегодня не оправдал ожиданий. А выход Промес явно пошел «Спартаку» на пользу.

Паоло Ваноли. «Матч «Спартака» с «Крыльями» показал: Ваноли — не главный тренер». Мнение Червиченко

Александр Соболев
Зелимхан Бакаев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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