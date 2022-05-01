Андрей Червиченко: «Бакаев не оправдал ожиданий, а Промес добавил агрессии»

Червиченко назвал лучшего игрока в составе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал лучшего игрока в составе красно-белых в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

— Соболев лучший в составе «Спартака»?

— Да, КПД хороший. Но он мне не нравится в принципе. Эти постоянные стенания, нырки, возмущения, споры... Такое у меня к нему отношение.

— Тогда кого выделите у хозяев?

— Промеса. Вот он точно добавил остроты, движения, креатива. При этом у «Крыльев» во втором тайме тоже были моменты, могли забивать после перерыва.

— Опять пострадал Бакаев. Именно он уступил место на поле Промесу. Похоже, Зелимхан не понимает, что происходит.

— Будем честны. Он сегодня не оправдал ожиданий. А выход Промес явно пошел «Спартаку» на пользу.