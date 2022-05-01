В Санкт-Петербурге трое фанатов получили аресты за драки

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности троих футбольных фанатов по статье хулиганство к административным арестам.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Андрея Рыбина, Олега Цыплакова и Владислава Прокофьева за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.

Рыбин и Цыплаков 30.04.2022, находясь в Приморском парке победы, у фонтана на Центральной аллее, выражались грубой нецензурной бранью, принимали участие в массовой драке.

Рыбин вину признал, пояснив, что следовал на футбольный матч, был в состоянии опьянения, так как так веселее. Подвел итог, что обе стороны в драке были, конечно, неправы.

Цыплаков также признал вину, сообщив, что причиной драки было нападение на него и его друзей фанатов другой спортивной команды.

Оба арестованы судом на 4 и 5 суток.

Прокофьев был у д. 25 на Южной дороге. Тоже участвовал в массовой драке и даже повредил служебный автомобиль, ударив его, причинив вмятину сзади справа.

Вину признал и был арестован судом на 7 суток», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

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