Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:49

Бывший президент РПЛ Заварзин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о перспективах нападающего Сергея Пиняева в «Локомотиве».

«Судя по прессе, Пиняев действительно является самым талантливым футболистом России. За него была драка между клубами, но в России было много футболистов, которые на молодежных чемпионатах выступали успешно, а затем терялись. Время должно поставить все на свои места. Пока Пиняев — талантливый игрок.
Поможет ли он «Локомотиву» сохранить место в РПЛ? Лично я считаю, что только Галактионов поможет железнодорожникам. И главное, чтобы административный штаб и руководство не вмешивались в тренерский процесс. Если они опять начнут мешать тренеру, то тогда «Локомотиву» никто не поможет. Галактионов должен быть жестким в команде», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-tol-ko-galaktionov-mozhet-spasti-lokomotiv-ot-vy-leta-a-ne-pinyaev/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня в зоне СВО
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бушманов: «Спартаку» нужен такой игрок, как Тавареш»
Каманцев: «Нет смысла оценивать работу судей после первой части сезона РПЛ»
Бышовец считает, что «Зенит» не нуждается в центральном защитнике после ухода Ловрена
В «Торпедо» объяснили отсутствие Ле Таллека на первом сборе «Торпедо»
Пономарев считает, что в ЦСКА Агапов будет играть намного лучше, чем Фукс
Радченко считает, что Сычевой не станет лучшим бомбардиром РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой высказался о совмещении работы Галактионова в «Локомотиве» и молодежной сборной России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости