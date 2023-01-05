В Бразилии сообщают, что Мантуан не войдет в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Алберто

Стали известны условия выкупа «Зенитом» бразильских футболистов Густаво Мантуана и Ивана Куарежмы, находящихся в аренде в российском клубе из «Коринтианса».

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб, отдавая Мантуана и Ивана в аренду прошлым летом, рассчитывал, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом нападающего Юри Алберто, однако планы изменились. Теперь «Коринтианс» планирует продать Мантуана отдельно сине-бело-голубым или другому европейскому клубу летом 2023 года.

Также по информации источника, «Зенит» может выкупить 80 процентов прав на полузащитника за 10 миллионов евро, на голкипера Ивана — за 4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что за Алберто «Зенит» получит 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана в зимнее трансферное окно и 22-летнего полузащитника Ду Кейроса, который присоединится летом.

В 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне 21-летний Мантуан забил три гола и сделал одну голевую передачу. 25-летний Куарежма сыграл четыре матча в Кубке России, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.