Юрист «Спартака» заявила о завершении судебных споров с Шамилем Газизовым

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе процесса между экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым и АО «Капитальные активы».

«Газизову отказали в удовлетворении кассационной жалобы. Это история по возмещению выплаты по выходному пособия — 400 с лишним миллионов. Это было последнее заседание, спор закрыт», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.