Дьяков: «Лучшее время в футболе я провел в «Ростове»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков признался, что считает ростовскую команду родной.

«Я больше всего времени провел в «Ростове», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова. — Поэтому это для меня самый родной клуб, я сыграл больше 100 матчей и выиграл Кубок России. Для меня это самая родная команда, так что лучшее время, которое я когда-то провел в футболе, было в «Ростове». Если команда когда-то будет организовывать такие матчи — с радостью приму приглашение».

Всего за «Ростов» Дьяков сыграл 100 матчей во всех турнирах, в сезоне-2013/14 он вместе с командой стал обладателем Кубка России.