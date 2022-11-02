Смородская назвала «Локомотив» главным разочарованием первого круга РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала главное разочарование первого круга РПЛ-2022/23.

«Главное разочарование? «Локомотив». Не только из-за результатов, но и игры, бардака в команде. «Локомотив» очень расстроил. Немцы до этого довели — их надо было давно уволить. И виноваты во всем руководство во главе с Плутником и Леонченко. Есть ли шансы исправить положение во второй части сезона? Конечно есть», — приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).

После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).