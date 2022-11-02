В «Факеле» рассказали, где команда планирует провести зимние сборы

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, где команда планирует проводить зимние сборы.

«Планируем два сбора в Турции и один, завершающий, в Сочи. По датам и соперникам информация будет позже», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Зимняя пауза у клубов РПЛ начнется после 27 ноября, когда завершатся матчи Кубка России. В сумме перерыв продлится три месяца. Первые весенние игры чемпионата начнутся примерно 4 марта.

По итогам первого круга РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет 5 ноября против «Краснодара».