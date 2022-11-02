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Сегодня, 15:16

В «Факеле» рассказали, где команда планирует провести зимние сборы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, где команда планирует проводить зимние сборы.

«Планируем два сбора в Турции и один, завершающий, в Сочи. По датам и соперникам информация будет позже», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Зимняя пауза у клубов РПЛ начнется после 27 ноября, когда завершатся матчи Кубка России. В сумме перерыв продлится три месяца. Первые весенние игры чемпионата начнутся примерно 4 марта.

По итогам первого круга РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет 5 ноября против «Краснодара».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fakel-provedet-zimoj-dva-sbora-v-turtsii-i-odin-v-sochi/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
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16
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