Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход украинского защитника «Шахтера» Марка Мампасси в «Локомотив».

«Логика понятна, — сказал Наумов «СЭ». — Рангник со своим агентством — коммерсанты. Их главная деятельность — это продажа и покупка игроков. Так они работали во всех странах. Я уже говорил, что в «Локо» ожидается большая текучка футболистов, чтобы заработать деньги. Они покупают молодого игрока, рекламируют его, а потом перепродают его. С этой целью был уволен Николич — нужно было привести своего покладистого тренера. Это стиль работы немцев. В их логику вписывается покупка неизвестных игроков. Агенты Рангника работают по всей Европе — они все видят. Сейчас Мампасси придет, его будут ставить во все игры, а потом перепродадут. Известного игрока брать слишком дорого, именно поэтому они берут таких. Цель команды Рангника — заработать деньги, а футбола тут нет. Мне это не нравится, ибо спортивный результат отходит на второй план».

Наумов отметил, что немецкое руководство в «Локомотиве» ничем не рискует.

«Немецкая команда работает только на себя и ничем не рискует. Купят они этого украинца, заиграет ли он — это не важно. Все куплено на деньги РЖД, а не на их личные. Они-то свои агентские проценты получат. Грустно, но ничего с этим не сделаешь. Это решение руководства. Видимо, объяснили, что могут снизить финансовую нагрузку на РЖД. Немцы будут работать так, пока вся эта компания не провалится», — добавил Наумов.

В пятницу, 12 ноября, появилась информация в СМИ, что Мампасси близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.

В текущем сезоне 18-летний Мампасси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.