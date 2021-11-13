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«Немецкое руководство в «Локо» пытается заработать себе денег, а футбола тут нет!» Наумов — о Мампасси

Экс-президент «Локо» Наумов прокомментировал возможный переход Мампасси из «Шахтера»
11:05
Николай Наумов. Фото Алексей Иванов, -
Николай Наумов. Фото Алексей Иванов, -
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход украинского защитника «Шахтера» Марка Мампасси в «Локомотив».

«Логика понятна, — сказал Наумов «СЭ». — Рангник со своим агентством — коммерсанты. Их главная деятельность — это продажа и покупка игроков. Так они работали во всех странах. Я уже говорил, что в «Локо» ожидается большая текучка футболистов, чтобы заработать деньги. Они покупают молодого игрока, рекламируют его, а потом перепродают его. С этой целью был уволен Николич — нужно было привести своего покладистого тренера. Это стиль работы немцев. В их логику вписывается покупка неизвестных игроков. Агенты Рангника работают по всей Европе — они все видят. Сейчас Мампасси придет, его будут ставить во все игры, а потом перепродадут. Известного игрока брать слишком дорого, именно поэтому они берут таких. Цель команды Рангника — заработать деньги, а футбола тут нет. Мне это не нравится, ибо спортивный результат отходит на второй план».

Наумов отметил, что немецкое руководство в «Локомотиве» ничем не рискует.

«Немецкая команда работает только на себя и ничем не рискует. Купят они этого украинца, заиграет ли он — это не важно. Все куплено на деньги РЖД, а не на их личные. Они-то свои агентские проценты получат. Грустно, но ничего с этим не сделаешь. Это решение руководства. Видимо, объяснили, что могут снизить финансовую нагрузку на РЖД. Немцы будут работать так, пока вся эта компания не провалится», — добавил Наумов.

В пятницу, 12 ноября, появилась информация в СМИ, что Мампасси близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.

В текущем сезоне 18-летний Мампасси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

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17%

2.50
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Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
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Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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