«Не очень понимаю логику решений всего происходящего в «Локомотиве». Геркус — о Мампаси
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход украинского защитника «Шахтера» Марка Мампаси в московский клуб.
«Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной. У той же Украины есть Забарный в сборной, на подходе Попов и Бондарь из молодежи. Сильная конкуренция», — сказал Геркус «СЭ».
В пятницу, 12 ноября, появилась информация в СМИ, что Мампаси близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.
В текущем сезоне 18-летний Мампаси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.
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