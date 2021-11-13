Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход украинского защитника «Шахтера» Марка Мампаси в московский клуб.

«Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной. У той же Украины есть Забарный в сборной, на подходе Попов и Бондарь из молодежи. Сильная конкуренция», — сказал Геркус «СЭ».

В пятницу, 12 ноября, появилась информация в СМИ, что Мампаси близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой.

В текущем сезоне 18-летний Мампаси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.