«Рубин» — «Ростов»: Бегич забил в свои ворота

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«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 75-й минуте защитник казанской команды Сильвие Бегич забил в свои ворота.

Счет в игре 2:0 в пользу «Ростова».

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».