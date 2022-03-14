Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:36

«Рубин» — «Ростов»: Бегич забил в свои ворота

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 75-й минуте защитник казанской команды Сильвие Бегич забил в свои ворота.

Счет в игре 2:0 в пользу «Ростова».

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Наш легендарный паралимпиец помог сборной Китая выиграть Игры-2022. Прорыв Романа Петушкова
«Рубин» — «Ростов»: Кварацхелия забил со штрафного
«Рубин» — «Ростов»: Карпин определился с составом на первый матч после возвращения в клуб
Заместитель председателя НОК Норвегии покинул пост в знак поддержки российских спортсменов
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возращения Карпина
«Рубин» — «Ростов»: Кварацхелия забил со штрафного
Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита», несмотря на ничью в матче с «Крыльями Советов»
«Ростов» обыгрывает «Рубин» после первого тайма
«Рубин» — «Ростов»: правильно ли удален Лисакович?
РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хорошо, что клуб получил деньги за трансфер». Экс-президент «Локомотива» — о переходе Пабло

«Рубин» — «Ростов»: Кварацхелия забил со штрафного
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости