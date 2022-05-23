Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме.

«Безусловно, это очень положительный момент. Очень рад за Гильерме. Знаю его и с ним работал. Он пришел где-то в 2007 году, но он не играл у нас, болел. Две травмы подряд очень серьезные были. Более того, речь шла о том, что ему нужно заканчивать. Хотя он только начал, был молодой еще. Крестообразные связки, две операции — это очень сложно два года подряд. Тем не менее он упорство проявил и показал себя. Когда пришел Юрий Павлович главным тренером, стали доверять ему. С тех пор он бессменно в воротах «Локомотива» уже 15 лет! Конечно, он легенда «Локомотива». Просто само присутствие Гильерме в команде, в раздевалке, даже если он будет выходить на замену, будет мало у него игровой практики, — огромный плюс для команды. Думаю, это очень хороший знак. Очень рад, что Гильерме продлил контракт», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Наумов рассказал, где видит Маринато Гильерме после окончания игровой карьеры.

«Считаю, что, когда Гильерме закончит карьеру профессионального футболиста, клубу стоит его оставить. Сделать, например, академию вратарскую или назначить его тренером вратарей, потому что это бесценный опыт для всех. Таких мастеров очень мало на самом деле у нас в российском футболе, тем более вратарей. Мы немножко вратарскую школу уже начали терять, к сожалению», — добавил Наумов.

Гильерме выступает в основе «Локомотива» с июля 2009 года. Всего за команду он провел 377 матчей, он занимает третье место среди всех игроков клуба в истории. В составе «Локомотива» голкипер становился обладателем титула чемпиона России, по 2 раза выигрывал серебряные и бронзовые медали, 4 раза становился обладателем Кубка России и один раз — Суперкубка.