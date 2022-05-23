Тренер вратарей «Краснодара» покинул клуб

Завершился пятилетний период работы в «Краснодаре» тренера вратарей Алексея Антонюка, сообщает пресс-служба клуба.

«Краснодар» благодарит Алексея Валерьевича за плодотворные годы сотрудничества и желает успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении в Telegram-канале «быков».

В тренерский штаб «Краснодара» он вошел 10 января 2017 года, когда команду возглавлял Игорь Шалимов.

В дальнейшем специалист трудился в главной команде «быков» под руководством Мурада Мусаева, Олега Фоменко, Сергея Матвеева, Виктора Гончаренко, Даниэля Фарке и Александра Сторожука.