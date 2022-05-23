Президент «Урала»: «У Шалимова контракт еще на год. Нового тренера не ищем»

23 мая в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция президента «Урала» Григория Иванова. Он, в частности, ответил на вопрос, продолжит ли Игорь Шалимов тренировать команду.

«В конце сезона мы выиграли пять матчей из четырех. Считаю, что тренерский штаб поступил верно, перейдя на игру в четыре защитника. Я за атакующий футбол. Думаю, Игорь Михайлович привык к нашей команде. Нашел нужные слова для ребят. Мы не ищем нового тренера. У Шалимова еще год действует контракт. Все зависит от него, от его работы. В конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят задачи. Если Игорь Михайлович будет справляться, может быть, продлим соглашение еще на год», — завил Иванов.

Напомним, в этом сезоне «Урал» до последнего боролся за выживание и сохранил прописку в РПЛ только в последнем туре.