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Президент «Урала»: «У Шалимова контракт еще на год. Нового тренера не ищем»

Президент «Урала» рассказал, что клуб не ищет нового главного тренера
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов.
Фото ФК «Зенит»

23 мая в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция президента «Урала» Григория Иванова. Он, в частности, ответил на вопрос, продолжит ли Игорь Шалимов тренировать команду.

«В конце сезона мы выиграли пять матчей из четырех. Считаю, что тренерский штаб поступил верно, перейдя на игру в четыре защитника. Я за атакующий футбол. Думаю, Игорь Михайлович привык к нашей команде. Нашел нужные слова для ребят. Мы не ищем нового тренера. У Шалимова еще год действует контракт. Все зависит от него, от его работы. В конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят задачи. Если Игорь Михайлович будет справляться, может быть, продлим соглашение еще на год», — завил Иванов.

Напомним, в этом сезоне «Урал» до последнего боролся за выживание и сохранил прописку в РПЛ только в последнем туре.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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 1 : 0
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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