«Локомотив» отдал Корнеева в аренду в «Текстильщик»

Полузащитник «Локомотива» Артем Корнеев на правах аренды перешел в «Текстильщик», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года и не предусматривает права выкупа.

«Желаем Артему удачи в новом клубе, как можно больше игровой практики, яркой игры и, конечно, без травм», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

В прошедшем сезоне 20-летний футболист играл в аренде в «Сочи», где провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

В активе Корнеева 21 гол и 14 результативных передач в 47 матчах за «Локомотив» в МФЛ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 250 тысяч евро.