Каттани прокомментировал ситуацию с контрактом Бакаева

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал ситуацию с продлением контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

— Какая ситуация с контрактом Бакаева? Это важно для болельщиков.

— Да, мы это понимаем. Мы ценим его хороший настрой в течение этой недели, — сказал Каттани «СЭ». — Он это показывает во время игры. Он делает все, что в его силах. Я это учту позже, когда надо будет обновлять контракт. У нас есть намеченный путь для этого. Будет видно, что будет дальше. Я никогда не говорил, что нет возможности для продления контракта. Это неправда, что я не хочу продлевать контракт.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 26 матчей за «Спартак», в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.