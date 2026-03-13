Быстров — о словах Соболева: «Люди видят того Сашку, который еще не играл по-настоящему за «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал слова нападающего Александра Соболева, который назвал себя плохим.

«Ради бога! Если это помогает ему как-то настроиться, пусть использует любые методы. Пусть будет плохим, хорошим — всем абсолютно все равно. Люди включают телевизор и видят того Сашку, который в принципе еще и не играл по-настоящему в «Зените», — сказал Быстров «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется 14 марта в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.

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