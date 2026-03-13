13 марта, 09:20

Быстров — о трансферах «Зенита»: «Кто такие эти Джоны? Они себя никак не зарекомендовали в РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о зимних трансферах сине-бело-голубых.

«Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов. Дивеев? Учитывая, что пропустили два от «Оренбурга»... Думаю, в следующих играх все увидим. Но «Зенит» отдал Гонду — ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте», — сказал Быстров «СЭ».

Состав сине-бело-голубых этой зимой пополнили защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется 14 марта в 16.00 мск. После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.

Владимир Быстров, главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Хуан Карлос Карседо и&nbsp;футболисты &laquo;Спартака&raquo; Руслан Литвинов и&nbsp;Александер Джику.«Спартак» на сборах отработал караоке на пятерку. На оборону не хватило времени». Быстров — о матче в Питере

«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
  • ФОКСИ

    Зато Вова себя зарекомендовал целованием и ударами по груди по разным эмблемам....

    14.03.2026

  • Jackson 57

    Кто такие "эти Джоны", все ещё увидят. А вот каков таков "Быстрый Язык", мы все уже давно знаем.

    13.03.2026

  • Артемон Доберманов

    Мало ли в Бразилии пэдров

    13.03.2026

  • Gogy

    Володька,как всегда,спорол чушь,но уверенно и со значением

    13.03.2026

    • Быстров: «У «Зенита» нет зрелищной игры, которая бывала раньше»

    Быстров — о словах Соболева: «Люди видят того Сашку, который еще не играл по-настоящему за «Зенит»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 20 11 8 1 43-26 41
    4
    		 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
    5
    		 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
    8
    		 Рубин 20 7 5 8 19-25 26
    9
    		 Ахмат 20 7 5 8 25-27 26
    10
    		 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
    11
    		 Акрон 20 5 6 9 25-32 21
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Кр. Советов 20 5 5 10 22-37 20
    14
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    15
    		 Пари НН 20 5 2 13 15-31 17
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    Результаты / календарь
    13.03 19:30 Динамо Мх – Оренбург 1 : 0
    14.03 13:45 Сочи – Краснодар 1 : 2
    14.03 16:00 Зенит – Спартак 2 : 0
    14.03 18:15 Ростов – Динамо 0 : 1
    14.03 20:30 Балтика – ЦСКА 1 : 0
    15.03 14:00 Акрон – Ахмат - : -
    15.03 16:30 Пари НН – Кр. Советов - : -
    15.03 19:00 Рубин – Локомотив - : -
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 12
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 19 1 2
    Виктор Мелехин
    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 20 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 19 1 7
    Вся статистика

