Быстров — о трансферах «Зенита»: «Кто такие эти Джоны? Они себя никак не зарекомендовали в РПЛ»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о зимних трансферах сине-бело-голубых.
«Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов. Дивеев? Учитывая, что пропустили два от «Оренбурга»... Думаю, в следующих играх все увидим. Но «Зенит» отдал Гонду — ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте», — сказал Быстров «СЭ».
Состав сине-бело-голубых этой зимой пополнили защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.
Матч «Зенит» — «Спартак» начнется 14 марта в 16.00 мск. После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|
2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|
3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|
4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|
5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|
6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|
7
|Динамо
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|
8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|
10
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|
11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|
12
|Динамо Мх
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|
13
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
|13.03
|19:30
|Динамо Мх – Оренбург
|1 : 0
|14.03
|13:45
|Сочи – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|16:00
|Зенит – Спартак
|2 : 0
|14.03
|18:15
|Ростов – Динамо
|0 : 1
|14.03
|20:30
|Балтика – ЦСКА
|1 : 0
|15.03
|14:00
|Акрон – Ахмат
|- : -
|15.03
|16:30
|Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|15.03
|19:00
|Рубин – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|19
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|19
|1
|7