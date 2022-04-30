«Спартак» остался единственной командой в РПЛ, которая не одержала ни одной волевой победы

В матче 27-го тура чемпионата России «Урал» на выезде обыграл «Динамо» (3:2), уступая по ходу первого тайма со счетом 0:1.

«Шмели» одержали первую за два с половиной года волевую победу в премьер-лиге. В последний раз уральцы набирали три очка, в неудачно складывающемся матче, в декабре 2019 года, когда одолели «Крылья Советов» (3:2).

Таким образом, только «Спартак» не добыл ни одной волевой победы в чемпионате-2021/22.

Набранные очки после того, как уступали в счете в сезоне-2021/22

Команда И* В Н П О Локомотив 15 5 4 6 19 Химки 16 3 3 10 12 Рубин 20 3 3 14 12 Ростов 15 3 2 10 11 Сочи 12 3 1 8 10 Динамо 11 2 3 7 9 Краснодар 13 2 3 8 9 Арсенал 19 2 2 15 8 Зенит 5 2 1 2 7 Урал 16 1 3 12 6 Уфа 16 1 3 12 6 ЦСКА 10 1 2 7 5 Крылья Советов 13 1 2 10 5 Нижний Новгород 15 1 2 12 5 Спартак 15 0 4 11 4 Ахмат 15 1 0 14 3

* Матчи, в которых уступали в счете.