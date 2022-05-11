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Александр Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы Лиги чемпионов»

Александр Мостовой раскритиковал «Зенит» за результаты в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, прогрессирует ли «Зенит» под руководством Сергея Семака.

«Думаю, нет, — приводит слова Мостового «Спорт уик-энд». — Особого прогресса не наблюдается. Когда только начинается сезон, мы даем прогноз 90 процентов, что «Зенит» выиграет РПЛ. Все последние годы. Прогресс же заключается в том, если команда занимала в прошлом сезоне девятое место, а в нынешнем — второе или третье. А так... Вот «Бавария» уже десятый раз подряд выиграла бундеслигу. «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы Лиги чемпионов. Вот это показатель».

При этом экс-полузащитник отметил, что любая победа в любом чемпионате заслуживает уважения.

«Но получатся, что здесь мы «ура, ура», а потом из сезона в сезон буксуем на начальной стадии главного европейского кубка. Да и в целом российские клубы в последнем сезоне в еврокубках какой-то антирекорд установили. Дальше ситуация будет еще хуже, потому что нас отовсюду убрали, выгнали. Что делать дальше?» — сказал он.

Также Мостовой высказался о возможном отъезде иностранных игроков из российских клубов.

«Я об этом еще три тура назад сказал, когда увидел, что у ЦСКА с легионерами что-то непонятное случилось. Представим, что у «Зенита» вскоре уедут семь-восемь иностранцев. Вы думаете, что они с таким же запасом будут и дальше выигрывать чемпионат? Конечно, нет», — сказал экс-полузащитник.

После 28 туров РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport-weekend.com/home/chitajte-v-svezhem-nomere/209880-aleksandr-mostovoj-zenit-khochet-ravnyatsya-na-bavariyu-no-pri-etom-chetyre-goda-komanda-iz-gruppy-ligi-chempionov-vyjti-ne-mozhet
Александр Мостовой
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
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Спартак – Зенит
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