Александр Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы Лиги чемпионов»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, прогрессирует ли «Зенит» под руководством Сергея Семака.
«Думаю, нет, — приводит слова Мостового «Спорт уик-энд». — Особого прогресса не наблюдается. Когда только начинается сезон, мы даем прогноз 90 процентов, что «Зенит» выиграет РПЛ. Все последние годы. Прогресс же заключается в том, если команда занимала в прошлом сезоне девятое место, а в нынешнем — второе или третье. А так... Вот «Бавария» уже десятый раз подряд выиграла бундеслигу. «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы Лиги чемпионов. Вот это показатель».
При этом экс-полузащитник отметил, что любая победа в любом чемпионате заслуживает уважения.
«Но получатся, что здесь мы «ура, ура», а потом из сезона в сезон буксуем на начальной стадии главного европейского кубка. Да и в целом российские клубы в последнем сезоне в еврокубках какой-то антирекорд установили. Дальше ситуация будет еще хуже, потому что нас отовсюду убрали, выгнали. Что делать дальше?» — сказал он.
Также Мостовой высказался о возможном отъезде иностранных игроков из российских клубов.
«Я об этом еще три тура назад сказал, когда увидел, что у ЦСКА с легионерами что-то непонятное случилось. Представим, что у «Зенита» вскоре уедут семь-восемь иностранцев. Вы думаете, что они с таким же запасом будут и дальше выигрывать чемпионат? Конечно, нет», — сказал экс-полузащитник.
После 28 туров РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и гарантировал себе первое место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0