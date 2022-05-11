Агент Языджи рассказал о процессе восстановления футболиста ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи прокомментировал «СЭ» состояние своего клиента.

«На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно около 2-3 недель, чтобы полностью ее вылечить. Он отдохнет, когда закончится сезон, тогда спина придет в норму», — сказал Чебеджи «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 15 мая. Московский клуб идет на четвертом месте турнирной таблицы с 47 очками.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник забил 8 голов в 12 матчах за армейский клуб.