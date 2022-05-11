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Сегодня, 16:59

Агент Языджи рассказал о процессе восстановления футболиста ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи прокомментировал «СЭ» состояние своего клиента.

«На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно около 2-3 недель, чтобы полностью ее вылечить. Он отдохнет, когда закончится сезон, тогда спина придет в норму», — сказал Чебеджи «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 15 мая. Московский клуб идет на четвертом месте турнирной таблицы с 47 очками.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник забил 8 голов в 12 матчах за армейский клуб.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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 - : -
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