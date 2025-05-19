Алдонин — о Кубке УЕФА-2005: «Перед финалом Олич сказал: «Готов играть даже без носа»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как команда готовилась к финалу Кубка УЕФА против лиссабонского «Спортинга».

— Как готовились к финалу?

— Еще за неделю до отъезда в Лиссабон возникло ощущение, что вся страна дышит нами! Ребята из других команд — например, Спивак из «Зенита» — желали нам удачи. Казалось бы, соперники, но они настолько прониклись этой темой, что мы в кои-то веки можем выиграть европейский трофей! И лига шла нам навстречу. Раздвигала туры. Дать неделю на подготовку... Обычно так никто не делает. Мол, есть календарь — подстраивайтесь под него, находите окна. А здесь приняли неординарное решение в пользу ЦСКА.

— Самый экстравагантный игрок того финала — Олич. Хорват вышел на матч со сломанным носом...

— Да. Оличу сломали нос в полуфинале Кубка России с «Зенитом». Не было еще таких карбоновых масок. И врачи ему делали маску из тейпа! Накладывали полосками, клеили, клеили, клеили. И на одной из тренировок в Лиссабоне — по классике — ему мяч прилетает точно в нос! Причем какой-то момент необязательный... Бам-бам. И я помню, он упал. Весь в слезах, весь в крови. Все у него потекло. Думаю: ну все... Но с точки зрения бойцовских качеств это невероятный футболист. Машина! Крепкий и в физическом плане, и в психологическом. Ивица сразу сказал: «Не, не, не. Я буду играть! С носом или без носа. Без разницы!»

— У вас был мандраж перед матчем?

— Психологически, наверное, меня начало потряхивать в день матча. Болельщики «Спортинга» чуть ли не на площадь вышли уже праздновать победу в Кубке УЕФА. И это не то чтобы давило психологически... Меня, я помню, даже разозлило. Подумал: ничего себе, нормальные такие, уверенные в себе ребята.