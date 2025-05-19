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Алдонин — о Кубке УЕФА-2005: «Перед финалом Олич сказал: «Готов играть даже без носа»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как команда готовилась к финалу Кубка УЕФА против лиссабонского «Спортинга».

— Как готовились к финалу?

— Еще за неделю до отъезда в Лиссабон возникло ощущение, что вся страна дышит нами! Ребята из других команд — например, Спивак из «Зенита» — желали нам удачи. Казалось бы, соперники, но они настолько прониклись этой темой, что мы в кои-то веки можем выиграть европейский трофей! И лига шла нам навстречу. Раздвигала туры. Дать неделю на подготовку... Обычно так никто не делает. Мол, есть календарь — подстраивайтесь под него, находите окна. А здесь приняли неординарное решение в пользу ЦСКА.

— Самый экстравагантный игрок того финала — Олич. Хорват вышел на матч со сломанным носом...

— Да. Оличу сломали нос в полуфинале Кубка России с «Зенитом». Не было еще таких карбоновых масок. И врачи ему делали маску из тейпа! Накладывали полосками, клеили, клеили, клеили. И на одной из тренировок в Лиссабоне — по классике — ему мяч прилетает точно в нос! Причем какой-то момент необязательный... Бам-бам. И я помню, он упал. Весь в слезах, весь в крови. Все у него потекло. Думаю: ну все... Но с точки зрения бойцовских качеств это невероятный футболист. Машина! Крепкий и в физическом плане, и в психологическом. Ивица сразу сказал: «Не, не, не. Я буду играть! С носом или без носа. Без разницы!»

— У вас был мандраж перед матчем?

— Психологически, наверное, меня начало потряхивать в день матча. Болельщики «Спортинга» чуть ли не на площадь вышли уже праздновать победу в Кубке УЕФА. И это не то чтобы давило психологически... Меня, я помню, даже разозлило. Подумал: ничего себе, нормальные такие, уверенные в себе ребята.

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Евгений Алдонин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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