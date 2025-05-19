Алдонин — о Кубке УЕФА-2005: «Перед финалом Олич сказал: «Готов играть даже без носа»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как команда готовилась к финалу Кубка УЕФА против лиссабонского «Спортинга».
— Как готовились к финалу?
— Еще за неделю до отъезда в Лиссабон возникло ощущение, что вся страна дышит нами! Ребята из других команд — например, Спивак из «Зенита» — желали нам удачи. Казалось бы, соперники, но они настолько прониклись этой темой, что мы в кои-то веки можем выиграть европейский трофей! И лига шла нам навстречу. Раздвигала туры. Дать неделю на подготовку... Обычно так никто не делает. Мол, есть календарь — подстраивайтесь под него, находите окна. А здесь приняли неординарное решение в пользу ЦСКА.
— Самый экстравагантный игрок того финала — Олич. Хорват вышел на матч со сломанным носом...
— Да. Оличу сломали нос в полуфинале Кубка России с «Зенитом». Не было еще таких карбоновых масок. И врачи ему делали маску из тейпа! Накладывали полосками, клеили, клеили, клеили. И на одной из тренировок в Лиссабоне — по классике — ему мяч прилетает точно в нос! Причем какой-то момент необязательный... Бам-бам. И я помню, он упал. Весь в слезах, весь в крови. Все у него потекло. Думаю: ну все... Но с точки зрения бойцовских качеств это невероятный футболист. Машина! Крепкий и в физическом плане, и в психологическом. Ивица сразу сказал: «Не, не, не. Я буду играть! С носом или без носа. Без разницы!»
— У вас был мандраж перед матчем?
— Психологически, наверное, меня начало потряхивать в день матча. Болельщики «Спортинга» чуть ли не на площадь вышли уже праздновать победу в Кубке УЕФА. И это не то чтобы давило психологически... Меня, я помню, даже разозлило. Подумал: ничего себе, нормальные такие, уверенные в себе ребята.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
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2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
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3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
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4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
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7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
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Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0