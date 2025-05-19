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Алдонин: «После гостевой ничьей с «Пармой» Газзаев лютовал!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы прошли «Парму» в полуфинале Кубка УЕФА-2005.

— В первом четвертьфинальном матче вы не оставили шансов «Осеру» (4:0).

— Это первый матч в Москве, при своих болельщиках. И все сложилось удачно. Любые быстрые атаки проходили. Юра Жирков творил чудеса на своем фланге. Нанизывал двоих, троих, простреливал в штрафную. Помните, четвертый гол, когда Гусев замкнул его передачу на дальней штанге? Юра был в полном порядке!

— Зато в ответной встрече пришлось понервничать.

— Георгич хотел произвести небольшую ротацию в составе. Он не предполагал, что «Осер» включится с первых минут. Дал поиграть Юрке Лайзансу, еще кому-то. И помню, как только французы забили первый гол, Газзаев показал: разминаться! И я думаю: нормально так отдохнули (Смеется.)

То есть после счета 0:1 стало действительно тревожно. Приходилось не то чтобы тушить пожар, но включаться. Было очень непросто. Французы дома при их легендарном тренере Ги Ру хотели победить и забить любой ценой. И не один, а два, три, четыре... А вы же знаете, хороша ложка к обеду. Если полетит, пойди их останови потом! Стадион у них маленький, уютный. Поддержка была шикарная, зрители гнали их вперед. Мы выстояли.

— В полуфинале ЦСКА досталась «Парма». По словам Игнашевича, нулевая ничья в Италии сильно разозлила Газзаева.

— Я в том матче не играл из-за перебора карточек. Но прекрасно помню реакцию Газзаева на ничью. Вот Георгич там лютовал, вот там он действительно лютовал! «Парма» тогда боролась за выживание. И Газзаев даже не допускал мысли о том, что мы не увезем из Италии победу. То есть он просто хотел, чтобы мы снесли хозяев!

— Смело.

— Ну это уже полуфинал был. Лига шла нам навстречу, переносила туры. А Георгич же думал на шаг вперед. Хотел с «Пармой» как можно быстрее решить вопрос и уже спокойно готовиться к финалу.

— Дома одержали уверенную победу (3:0), но «Парма» потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение из-за петарды, брошенной в их вратаря Буччи.

— Да, довольно громкое было дело... Но надо поблагодарить наш юридический отдел во главе с Романом Бабаевым. Они доказали, что медицинская справка о травме Буччи была поддельная.

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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