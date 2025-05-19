Алдонин: «После гостевой ничьей с «Пармой» Газзаев лютовал!»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы прошли «Парму» в полуфинале Кубка УЕФА-2005.
— В первом четвертьфинальном матче вы не оставили шансов «Осеру» (4:0).
— Это первый матч в Москве, при своих болельщиках. И все сложилось удачно. Любые быстрые атаки проходили. Юра Жирков творил чудеса на своем фланге. Нанизывал двоих, троих, простреливал в штрафную. Помните, четвертый гол, когда Гусев замкнул его передачу на дальней штанге? Юра был в полном порядке!
— Зато в ответной встрече пришлось понервничать.
— Георгич хотел произвести небольшую ротацию в составе. Он не предполагал, что «Осер» включится с первых минут. Дал поиграть Юрке Лайзансу, еще кому-то. И помню, как только французы забили первый гол, Газзаев показал: разминаться! И я думаю: нормально так отдохнули (Смеется.)
То есть после счета 0:1 стало действительно тревожно. Приходилось не то чтобы тушить пожар, но включаться. Было очень непросто. Французы дома при их легендарном тренере Ги Ру хотели победить и забить любой ценой. И не один, а два, три, четыре... А вы же знаете, хороша ложка к обеду. Если полетит, пойди их останови потом! Стадион у них маленький, уютный. Поддержка была шикарная, зрители гнали их вперед. Мы выстояли.
— В полуфинале ЦСКА досталась «Парма». По словам Игнашевича, нулевая ничья в Италии сильно разозлила Газзаева.
— Я в том матче не играл из-за перебора карточек. Но прекрасно помню реакцию Газзаева на ничью. Вот Георгич там лютовал, вот там он действительно лютовал! «Парма» тогда боролась за выживание. И Газзаев даже не допускал мысли о том, что мы не увезем из Италии победу. То есть он просто хотел, чтобы мы снесли хозяев!
— Смело.
— Ну это уже полуфинал был. Лига шла нам навстречу, переносила туры. А Георгич же думал на шаг вперед. Хотел с «Пармой» как можно быстрее решить вопрос и уже спокойно готовиться к финалу.
— Дома одержали уверенную победу (3:0), но «Парма» потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение из-за петарды, брошенной в их вратаря Буччи.
— Да, довольно громкое было дело... Но надо поблагодарить наш юридический отдел во главе с Романом Бабаевым. Они доказали, что медицинская справка о травме Буччи была поддельная.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0