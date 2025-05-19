Алдонин: «После гостевой ничьей с «Пармой» Газзаев лютовал!»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы прошли «Парму» в полуфинале Кубка УЕФА-2005.

— В первом четвертьфинальном матче вы не оставили шансов «Осеру» (4:0).

— Это первый матч в Москве, при своих болельщиках. И все сложилось удачно. Любые быстрые атаки проходили. Юра Жирков творил чудеса на своем фланге. Нанизывал двоих, троих, простреливал в штрафную. Помните, четвертый гол, когда Гусев замкнул его передачу на дальней штанге? Юра был в полном порядке!

— Зато в ответной встрече пришлось понервничать.

— Георгич хотел произвести небольшую ротацию в составе. Он не предполагал, что «Осер» включится с первых минут. Дал поиграть Юрке Лайзансу, еще кому-то. И помню, как только французы забили первый гол, Газзаев показал: разминаться! И я думаю: нормально так отдохнули (Смеется.)

То есть после счета 0:1 стало действительно тревожно. Приходилось не то чтобы тушить пожар, но включаться. Было очень непросто. Французы дома при их легендарном тренере Ги Ру хотели победить и забить любой ценой. И не один, а два, три, четыре... А вы же знаете, хороша ложка к обеду. Если полетит, пойди их останови потом! Стадион у них маленький, уютный. Поддержка была шикарная, зрители гнали их вперед. Мы выстояли.

— В полуфинале ЦСКА досталась «Парма». По словам Игнашевича, нулевая ничья в Италии сильно разозлила Газзаева.

— Я в том матче не играл из-за перебора карточек. Но прекрасно помню реакцию Газзаева на ничью. Вот Георгич там лютовал, вот там он действительно лютовал! «Парма» тогда боролась за выживание. И Газзаев даже не допускал мысли о том, что мы не увезем из Италии победу. То есть он просто хотел, чтобы мы снесли хозяев!

— Смело.

— Ну это уже полуфинал был. Лига шла нам навстречу, переносила туры. А Георгич же думал на шаг вперед. Хотел с «Пармой» как можно быстрее решить вопрос и уже спокойно готовиться к финалу.

— Дома одержали уверенную победу (3:0), но «Парма» потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение из-за петарды, брошенной в их вратаря Буччи.

— Да, довольно громкое было дело... Но надо поблагодарить наш юридический отдел во главе с Романом Бабаевым. Они доказали, что медицинская справка о травме Буччи была поддельная.