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Широков о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

Роман Широков считает, что Марио Фернандесу зря дали российский паспорт
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из московского клуба.

«Станет ли серьезной потерей для ЦСКА уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Фернандес забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4698523-zrya-pasport-dali-shirokov-o-vozmozhnom-uhode-fernandesa-iz-cska.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Марио Фернандес
Роман Широков
Футбол
РПЛ
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