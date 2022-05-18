Широков о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из московского клуба.

«Станет ли серьезной потерей для ЦСКА уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Фернандес забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.