Тальби обратился к болельщикам «Рубина»: «Ключевым фактором может стать ваша поддержка»

Защитник «Рубина» обратился к болельщикам перед игрой с «Уфой»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби обратился к болельщикам перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«Дорогие фанаты! В эту субботу нам предстоит важнейший матч против «Уфы», в котором мы будем сражаться за право остаться в Российской премьер-лиге. Ключевым фактором на этой игре может стать ваша поддержка. Дорогие болельщики, в этот вечер на арене будет важен каждый фанат! Приходите на игру, вместе мы победим», — цитирует Монтассара Тальби пресс-служба «Рубина».

«Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. В случае поражения команда Леонида Слуцкого вылетит в ФНЛ.