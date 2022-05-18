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Тальби обратился к болельщикам «Рубина»: «Ключевым фактором может стать ваша поддержка»

Защитник «Рубина» обратился к болельщикам перед игрой с «Уфой»
Роман Шишов
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Монтассар Тальби обратился к болельщикам перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«Дорогие фанаты! В эту субботу нам предстоит важнейший матч против «Уфы», в котором мы будем сражаться за право остаться в Российской премьер-лиге. Ключевым фактором на этой игре может стать ваша поддержка. Дорогие болельщики, в этот вечер на арене будет важен каждый фанат! Приходите на игру, вместе мы победим», — цитирует Монтассара Тальби пресс-служба «Рубина».

«Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. В случае поражения команда Леонида Слуцкого вылетит в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Монтассар Тальби
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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