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Кузнецов: «Языджи пришел в ЦСКА и забил во всех матчах. Это какой-то феномен»

Бывший полузащитник ЦСКА Кузнецов назвал феноменальной игру Языджи в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал признание главного тренера команды Алексея Березуцкого лучшим тренером в феврале и марте в Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА выиграл все матчи в чемпионате и кубке, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт». — Конечно, это заслуга не только тренера, но и всей команды, поэтому награда Березуцкого заслуженна».

Экс-полузащитник ответил на вопрос о том, есть ли в победах команды заслуга селекционного отдела.

«Селекционный отдел ЦСКА проделал нормальную работу, но все игроки в аренде, кроме Медины. Никто не останется», — сказал он.

Также Кузнецов прокомментировал признание полузащитника армейцев Юсуфа Языджи лучшим игроком месяца.

«Языджи пришел в ЦСКА и забил во всех матчах. Такого в РПЛ давно не было, это какой-то феномен. Награда абсолютно по делу. Юсуф забивает и ведет игру команды, поэтому он и лучший», — сказал экс-полузащитник.

После 22 туров РПЛ красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-selektsionny-j-otdel-tsska-prodelal-normal-nuyu-rabotu-no-vse-igroki-v-arende-nikto-ne-ostanetsya/

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3
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4
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5
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