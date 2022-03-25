Кузнецов: «Языджи пришел в ЦСКА и забил во всех матчах. Это какой-то феномен»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал признание главного тренера команды Алексея Березуцкого лучшим тренером в феврале и марте в Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА выиграл все матчи в чемпионате и кубке, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт». — Конечно, это заслуга не только тренера, но и всей команды, поэтому награда Березуцкого заслуженна».

Экс-полузащитник ответил на вопрос о том, есть ли в победах команды заслуга селекционного отдела.

«Селекционный отдел ЦСКА проделал нормальную работу, но все игроки в аренде, кроме Медины. Никто не останется», — сказал он.

Также Кузнецов прокомментировал признание полузащитника армейцев Юсуфа Языджи лучшим игроком месяца.

«Языджи пришел в ЦСКА и забил во всех матчах. Такого в РПЛ давно не было, это какой-то феномен. Награда абсолютно по делу. Юсуф забивает и ведет игру команды, поэтому он и лучший», — сказал экс-полузащитник.

После 22 туров РПЛ красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.