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«Спартак» играл хорошо в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы». Зарема — о судействе в РПЛ

Зарема Салихова высказалась о судействе в РПЛ
Читать «СЭ» в
Сергей Иванов.
Фото ФК «Спартак»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» оценила судейство в РПЛ.

«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы... Другая наша реальность — это Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать, вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и наконец решить ее?» — написала Салихова.

16 марта главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли избежал штрафа КДК РФС за опоздание на общение с прессой после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0). Как сообщили в московском клубе, Ваноли никуда не опаздывал, поэтому штраф, наложенный КДК на итальянского специалиста, был отменен.

 
Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой

 

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21%

1.90

П1

19%

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Швейцария

П1

23%

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ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

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Дания

П1

18%

1.90

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17%

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13%

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
27
36
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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