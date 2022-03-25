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Зарема — о расширении РПЛ: «С трудом верится, что наберется хотя бы 7 конкурентоспособных команд»

Зарема Салихова отреагировала на отказ исполкома РФС утверждать расширение РПЛ
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» высказалась об отказе исполкома РФС утверждать расширение РПЛ до 18 команд.

«Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов. Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдет на пользу. Лично мне с трудом верится, что наберется хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду, даже если обескровить всю ФНЛ. Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии», — написала Салихова.

Сейчас в Тинькофф РПЛ выступают 16 клубов.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой

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Франция
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1.90

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19%

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15%

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РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Спартак – ЦСКА
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Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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