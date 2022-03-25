Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» высказалась об отказе исполкома РФС утверждать расширение РПЛ до 18 команд.

«Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов. Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдет на пользу. Лично мне с трудом верится, что наберется хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду, даже если обескровить всю ФНЛ. Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии», — написала Салихова.

Сейчас в Тинькофф РПЛ выступают 16 клубов.