Медведев о продлении контракта с Семаком: «Это очень важное и положительное событие для «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с главным тренером питерского клуба Сергеем Семаком.

«Это очень важное и положительное событие для нашего клуба, — цитирует Медведева официальный сайт «Зенита». — Не все знают, что по действующему договору клуб реализовал опцион продления на один год, то есть в начале сезона действовал продленный контракт. Но одновременно мы разговаривали и вели переговоры с Сергеем Богдановичем не просто о продлении, а о заключении нового трехлетнего контракта. Что мы сегодня и сделали. Это соглашение включает юбилейный сезон-2024/25. И все условия согласованы. Очень рад. Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели».

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.