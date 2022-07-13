Гладилин заявил, что Ребров может стать спортивным директором «Спартака» после ухода Каттани
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.
«Является ли потерей уход итальянца? Нет. Каттани вел свою политику, свою игру. Руководство «Спартака» само в состоянии выбирать, кто нужен команде, и то, что Каттани начал советовать, кто нужен клубу, это грубая ошибка, которую он допустил. Поэтому, мне кажется, что он перешел рамки полномочий спортивного директора. Он привез тренера, который молодой и не имеет опыта, начинает набирать игроков, которые еще не знают, что такое российский футбол», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.
Также Гладилин считает, что должность Каттани может занять технический координатор «Спартака» Артем Ребров.
«Ребров — кандидат на сейчас, когда Каттани уходит. Он все-таки в команде, он занимается данным вопросом. Ребров знает наш футбол. Я пока не вижу, какой он как менеджер. Он был хорошим вратарем, только начал работать в команде в менеджменте. Ребров знает наш рынок, наш футбол. Не знаю, как он знает зарубежный, но нам сейчас иностранные футболисты не очень-то и нужны, в этой ситуации нам нужно использовать свой рынок и свои ресурсы. Это хорошее решение, пускай попробует. Как он проявит себя, все зависит от него», — отметил Гладилин.
В среду, 13 июля, красно-белые объявили об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора. Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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