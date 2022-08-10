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Аршавин объяснил, в чем Клаудиньо лучше Малкома

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему считает полузащитника Клаудиньо лучше Малкома.

«Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома.

Что касается меня, может это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я — Аршавин. Тот же Кержаков — если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба», — цитирует Аршавина Sport24.

25-летний Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

В субботу, 13 августа, «Зенит» примет ЦСКА в матче 5-го тура.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-arshavin-klaudino-mne-nravitsya-bolshe-malkoma-on-tonshe-ot-nego-bolshe-zavisit-igra
Андрей Аршавин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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И К Ж
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