Аршавин объяснил, в чем Клаудиньо лучше Малкома

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему считает полузащитника Клаудиньо лучше Малкома.

«Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома.

Что касается меня, может это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я — Аршавин. Тот же Кержаков — если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба», — цитирует Аршавина Sport24.

25-летний Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

В субботу, 13 августа, «Зенит» примет ЦСКА в матче 5-го тура.