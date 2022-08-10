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Кухарчук назвал неожиданной отставку Юрана с поста главного тренера «Химок»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

«Отставка Юрана? Очень неожиданно. Но в «Химках» всегда было много интересных событий. В любом случае, Сергею Николаевичу большое спасибо за работу. Только удачи, успехов и всех благ!» — приводит слова Кухарчука Sport24.

Новым главным тренером «Химок» назначен Николай Писарев. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. По согласованию с РФС Писарев будет совмещать работу в «Химках» с должностью тренера сборной России по футболу. После 4 туров сезона-2022/23 подмосковный клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-kukharchuk-ob-ukhode-yurana-v-khimkakh-vsegda-bylo-mnogo-interesnykh-sobytiy
Илья Кухарчук
Николай Писарев
Сергей Юран
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