Экс-игрок «Локомотива» Пейчинович рассказал, что близок к завершению карьеры

Бывший игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович рассказал, что в скором времени может завершить карьеру.

«Чувствую себя нормально. Пока взял паузу в тренировках. Через десять дней снова вернусь к занятиям.

Как месяц назад, так и сейчас — тишина. Предложений, в том числе и из России, нет. Если их и дальше не будет, то завершу карьеру. У меня уже есть и другие дела кроме футбола — занимаюсь бизнесом», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Пейчинович является чемпионом России сезона-2017/18 в составе «Локомотива» а также двукратным обладателем Кубка России.