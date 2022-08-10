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Сегодня, 22:05

Экс-игрок «Локомотива» Пейчинович рассказал, что близок к завершению карьеры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович рассказал, что в скором времени может завершить карьеру.

«Чувствую себя нормально. Пока взял паузу в тренировках. Через десять дней снова вернусь к занятиям.

Как месяц назад, так и сейчас — тишина. Предложений, в том числе и из России, нет. Если их и дальше не будет, то завершу карьеру. У меня уже есть и другие дела кроме футбола — занимаюсь бизнесом», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Пейчинович является чемпионом России сезона-2017/18 в составе «Локомотива» а также двукратным обладателем Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-chempion-rpl-peychinovich-predlozheniy-v-tom-chisle-iz-rossii-net-yesli-ikh-i-dalshe-ne-budet-to-zavershu-karyeru
Неманья Пейчинович
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