Радченко: «Для Захаряна переход в «Челси» огромный шанс войти в историю»

Бывший нападающий «Спартака», «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«От таких предложений не отказываются. «Челси» — клуб с большой историей, который борется всегда за самые высокие места. И если тебя туда приглашают, то это такой шанс в твоей короткой футбольной карьере. Мне кажется, если этот трансфер состоится, нужно пожелать Захаряну удачи. Для него это огромный шанс войти в историю», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.