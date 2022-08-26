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Радченко: «Для Захаряна переход в «Челси» огромный шанс войти в историю»

Радченко прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака», «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«От таких предложений не отказываются. «Челси» — клуб с большой историей, который борется всегда за самые высокие места. И если тебя туда приглашают, то это такой шанс в твоей короткой футбольной карьере. Мне кажется, если этот трансфер состоится, нужно пожелать Захаряну удачи. Для него это огромный шанс войти в историю», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-dlya-zaharyana-e-to-shans-vojti-v-istoriyu-no-legko-emu-ne-budet/
Арсен Захарян
Дмитрий Радченко
ФК Динамо (Москва)
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