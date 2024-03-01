Бывший нападающий «Спартака» Давыдов отреагировал на ситуацию с Промесом

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что следит за ситуацией с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Слежу ли я за ситуацией с Промесом? Да, конечно, слежу. Очень переживаю, надеюсь, все обойдется и он примет участие в матче против «Зенита», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.