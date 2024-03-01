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1 марта, 14:49

Воспитанник «Спартака» Бакаев рассказал про опыт игры с Дзюбой

Виктория Кравченко
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Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев, который выступает за «Родину», рассказал про опыт работы с нападающим Артемом Дзюбой.

— Ха! Да, было прикольно. Веселый человек, мастер на поле. Как форвард Артем топ. У меня как у флангового нападающего всегда была уверенность: прострелю или подам — Дзюба зацепится за мяч. Если с ним играли в паре, я был бы в топе по ассистам, — цитирует Бакаева Sport24.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-625392-dzyuba-top-veselyy-chelovek-i-master-na-pole-ya-byl-uveren-prostrelyu-on-zatsepitsya-soltmurad-bakayev-ob-arteme
Артем Дзюба
Солтмурад Бакаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

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