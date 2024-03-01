Воспитанник «Спартака» Бакаев рассказал про опыт игры с Дзюбой

Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев, который выступает за «Родину», рассказал про опыт работы с нападающим Артемом Дзюбой.

— Ха! Да, было прикольно. Веселый человек, мастер на поле. Как форвард Артем топ. У меня как у флангового нападающего всегда была уверенность: прострелю или подам — Дзюба зацепится за мяч. Если с ним играли в паре, я был бы в топе по ассистам, — цитирует Бакаева Sport24.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.