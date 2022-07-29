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Сегодня, 12:10

Защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лисандро Магальян.
Фото Global Look Press

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян дал согласие на переход в ЦСКА, сообщает Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщал, что московский клуб проявляет интерес к 28-летнему аргентинцу.

В прошедшем сезоне защитник играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-ayaksa-magalyan-soglasilsya-pereyti-v-tsska-1322202/
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