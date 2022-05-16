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Мостовой назвал возможный идеальный вариант для продолжения карьеры Артема Дзюбы

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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал информацию об отказе Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» из-за понижения зарплаты в три раза.

«Я думаю, что у Артема есть разные предложения, и он просто выбирает лучшее. Когда тебе 33 года, доказывать никому ничего особенно не надо. Ты выбираешь то, что тебе комфортно и приятно. Договориться с «Зенитом» — идеальный вариант. Но если не получится, то он спокойно может уйти в другой клуб, не вижу ничего такого. Продолжить карьеру в «Фенербахче»? Трудно спрогнозировать. Турецкий чемпионат довольно сильный, там играет много иностранцев. Когда ты уезжаешь в таком возрасте в другую страну — это непросто», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее отмечалось, что «Фенербахче»уже предложил контракт 33-летнему россиянину. У футболиста также есть варианты остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты или перейти в сербскую «Црвену Звезду».

Артем Дзюба
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