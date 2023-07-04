Кузнецов считает, что ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий и опытный защитник
Бывший защитник и полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, какие позиции нужно укрепить армейцам к началу нового сезона.
«ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий. Также нужен еще один опытный центральный защитник. Очень много было слухов об уходе Дивеева. Его в Италию звали, к этому надо быть готовыми. Нужны быстрые и мобильные крайние защитники, которые хороши и в подыгрыше, и в отборе. Не помешает игрок средней линии. Есть Зделар и Мендес, они хороши в подыгрыше и в отборе, но нужен хавбек, который может обострять и забивать. Если мы посмотрим статистику Саши и Виктора, то мы не будем в восторге от их коэффициента полезных действий в атаке, но они очень хорошие и качественные футболисты в обороне», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом туре армейцы сыграют против «Урала».
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2
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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