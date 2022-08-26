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Сегодня, 13:20

Пименов назвал возможный переход Захаряна в «Челси» выигрышным трансфером для всех

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в «Челси».

«Если это правда, то это очень хорошо и для Арсена, и для российского футбола, и для «Динамо», которое вырастило своего игрока до уровня «Челси». Это будет выигрышный трансфер для всех. Что касается его шансов заиграть в Англии, то все зависит от него. Конечно, будет не просто. Там атлетичные игроки, Арсен в этом компоненте уступает им, но надеюсь компенсирует это за счет техники», — сказал Пименов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина у бело-голубых. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Руслан Пименов
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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