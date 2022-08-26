Пименов назвал возможный переход Захаряна в «Челси» выигрышным трансфером для всех

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в «Челси».

«Если это правда, то это очень хорошо и для Арсена, и для российского футбола, и для «Динамо», которое вырастило своего игрока до уровня «Челси». Это будет выигрышный трансфер для всех. Что касается его шансов заиграть в Англии, то все зависит от него. Конечно, будет не просто. Там атлетичные игроки, Арсен в этом компоненте уступает им, но надеюсь компенсирует это за счет техники», — сказал Пименов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина у бело-голубых. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.