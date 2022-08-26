Смородская: «Переход в «Челси» — резкий скачок в карьере Захаряна»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возможный переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» из «Динамо».

«Переезд в Англию, а тем более в «Челси» — это резкий скачок в карьере Арсена. Пока что трудно представить его в стартовом составе топ-клуба. Но будет интересно понаблюдать за Захаряном в Англии», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо».

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.