Смородская считает, что санкции могут помешать «Динамо» получить часть денег за трансфер Захаряна в «Челси»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, с какими денежными трудностями может столкнуться «Динамо» при переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Санкции, действительно, помешают «Динамо» получить хоть какую-то часть денег. Это может сыграть решающую роль в трансфере Захаряна. «Челси» может предложить «Динамо» игрока в аренду или что-то другое. Но любой клуб хочет получить деньги за игрока», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.